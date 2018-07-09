Paper Wings, kağıttan kuşları hayatta tutmaya çalıştığınız bir arcade oyun. Hızlı tempolu oynanış sunan uçma oyununda ister tek başınıza ister diğer oyunculara karşı mücadele edebiliyorsunuz. 5 farklı oyun modu sunan Türk yapımı arcade oyunu, animasyonların göze çarptığı etkileyici minimalist görseller sunuyor. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

App Store’da Türk yapımı oyunlar arasında öne çıkan isimlerden biri Paper Wings. Oyunda origami kuşların yerine geçiyorsunuz. Kısıtlı bir alanda, sağa sola uçuyorsunuz. Kanatlarınızı sürekli çırptığınızdan çabucak yoruluyor, havadaki sarı topları alarak enerjinizi tazeliyor ve uçmaya devam ediyorsunuz. Havadan düşen bazı objeler sonunuzu getiriyor. Bu yüzden uçacağınız yönü çok iyi ayarlamanız gerek. Bu heyecanı bölüm odaklı modda tek başınıza yaşayabileceğiniz gibi çok oyunculu (multiplayer) modda diğer oyuncularla yaşayabilirsiniz.

Paper Wings Özellikleri: