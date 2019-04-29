Paraşütlerle size saldıran ve bulunduğunuz bölgeyi işgal etmek isteyen düşmanlarınıza karşı tanklarla karşılık vereceğiniz ve aksiyon dolu anlar yaşayabileceğiniz Parafoxers, binlerce oyun severin vazgeçilmezi olan eğlenceli bir oyundur.

Mobil oyunlar arasında aksiyon kategorisinde yer alan ve çizgi filmi andıran grafikleri ile oyunculara farklı bir deneyim sunan bu oyunda asıl amaç, paraşütlerle karaya iniş yaparak size saldırmak isteyen düşmanlarınızı yere inmelerine müsaade etmeden etkisiz hale getirmek ve ganimet toplamaktır. Oyunun kontrolünü zorlanmadan sağlayabilirsiniz. Ekrana dokunarak tankınızı ateşleyebilir ve hedefleri vurabilirsiniz. Ayrıca parmağınızı ekranda gezdirerek tanka yön verebilir ve nokta atışı yapabilirsiniz.

Oyun içerisinde onlarca zorlu bölüm ve birçok farklı düşman karakteri bulunmaktadır. Çeşitli silahlar ve bombalar ile size saldıran düşmanlarınızı öldürerek, karaya inmelerini engellemeli ve tankla kendinizi savunmalısınız.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve hiçbir ücret ödemeden sahip olabileceğiniz Parafoxers, sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir savaş oyunudur.