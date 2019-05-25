Paragon Kingdom: Arena

Üç eski fraksiyonun çatışmasıyla parçalanan bir ülkede, komutan olarak beceriniz sayısız savaşın sonucunu belirleyecek. Düşmanlarına saldır, müttefiklerini koru ve Paragons Arenası'nda sana karşı çıkanları parçala.

Kahramanlarınızın çevrimiçi PvP savaşlarında her saldırı, beceri ve hareketle birlikte rehberlik edin. Dinamik bir savaş alanındaki kaynakları ve kuleleri kontrol etmek için yarışırken rakiplerinize saldırın, kuşatın ve öfkelenin. Çok çeşitli arketiplerden birini seçin: Savaş başlamadan önce zaferinizi garanti altına almak için Tank, DPS, Destek ve Hibrit! 1000'den fazla olası kahraman kombinasyonu ile savaş bandını inşa et.

Kahramanlarınızı düzinelerce farklı beceri gücüyle donatarak daha da geliştirin. Oyun tarzınıza uyacak şekilde özelleştirerek güçlerini, savunmalarını ve yeteneklerini geliştirin. İsterseniz de benzersiz yetenekler ve büyük stat-boost'lar sunan güçlü savaşçılar için çalışın.



