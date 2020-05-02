10 milyondan fazla oyuncu tarafından indirilip Android ve iOS platformlarında oynanmaya devam edilen Parchisi STAR Online yeni oyunculara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Masa oyunu olarak mobil platformdaki oyuncuların beğenisine sunulan Parchisi STAR Online, adından da anlaşılabileceği gibi online yani gerçek zamanlı olarak oynanıyor. 2-4 oyuncuya kadar destek veren yapım da gerçek oyuncular ile zar atacak ve çeşitli masa oyunlarını deneyimleme fırsatı elde edeceğiz.

Zengin içerik yapısı ile oyunculara birbirleri ile sohbet etme fırsatı da veren yapım, çeşitli emojiler ile bu sohbetleri de daha eğlenceli hale getiriyor.

Play Store üzerinde 4.5 olarak değerlendirilen ve yayınlanmasından kısa süre sonra binlerce oyuncuya ulaşan Parchisi STAR Online, günümüzde se 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.