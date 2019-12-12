Park Master oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz park etme oyunudur.

Renkli bir park etme oyunu olan Park Master eşsiz deneyimler sunuyor. Renkli arabaların bulunduğu oyunda eşleştirme becerinizi geliştirebilirsiniz. Özellikle renkleri öğrenmekte olan küçük çocuklarınız için birebir. Hem eğlendirip hem öğreten efsane bir oyun: Park Master.

Her arabanın kendi renginde olan park yerine park edilmesi gerekmektedir. Bunu yaparken de renkli çizgileri takip etmelisiniz. Yoldaki altınları toplayarak başarılarınızı artırabilirsiniz. Bazı bölümlerde karşınıza engeller çıkabilir çok dikkatli olmalısınız. Kaza yapmadan en iyi şekilde park edin ve oyunun galibi olun.

Renkli grafikleriyle dikkat çeken oyunu keyifle oynayabilirsiniz. Artık araç park etmenin kolay yolu var. Haydi sen de indir ve kolayca park et. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.