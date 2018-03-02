Parking Masters, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir araba park etme oyunu olarak ön plana çıkıyor. Sürükleyici atmosferi ve bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken oyunda güçlü arabaları kontrol ediyor ve becerilerinizi açığa çıkarıyorsunuz.

Güçlü arabaların ve zorlu bölümlerin yer aldığı bir araba park etme oyunu olarak karşımıza çıkan Parking Masters, becerilerinizi gösterebileceğiniz türden bir mobil oyundur. Kaliteli grafikleriyle karşımıza çıkan oyunda gelişmiş kontrol mekanizması yer alıyor. İmkansız bölgelere araçları park etmeniz gereken oyunda mücadele etmelisiniz. Boş zamanlarınızı da keyifli bir şekilde değerlendirebileceğiniz oyunda oldukça hoş zamanlar geçirebiliyorsunuz. Araba oyunu sevenlerin de beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda işiniz çok zor. Eğitim parkurlarının da yer aldığı oyunda arabaları kusursuz bir şekilde kontrol etmelisiniz. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm bir oyun olan Parking Masters'ı sakın kaçırmayın.

Parking Masters oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.