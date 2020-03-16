Parkour Race - Freerun Game, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunudur.

Beğenerek oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir macera oyunu olan Parkour Race - Freerun Game oyununda parkurlarda boy gösteriyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda binadan binaya atlıyor ve reflekslerinizi sınıyorsunuz. Sürükleyici ve nefes kesen sahneleriyle dikkat çeken oyunda parkurlar arasında yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. Hızlı da olmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor.

Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Parkour Race - Freerun Game oyununu kaçırmayın.

Parkour Race - Freerun Game oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.