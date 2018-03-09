Kategorisine göre çok farklı bir eğlence oyunu olan Partymasters - Fun Idle Game'de karakterinizi bir star haline dönüştürüyorsunuz. Bu starınızı partilere götürüp daha da popüler hale getirmeye çalışıyorsunuz. Fakat bunları yapmak içindoğru şekilde paranızı kullanmalı ve akıllı davranmalısınız. Eğer insanların seveceği R’n’B starı olmaya hazırsanız, hadi partiye gidelim!

Başlı başına tek bir karakteri yönettiğimiz oyunda partiler ayarlıyor ve bu mekanlara insanları çekmeye çalışıyoruz. Ancak bunu yapmak için partinin reklamı ve gösterişi üst seviyede olmalı, detaylar iyi belirlenmeli. Ayrıca karakterinizin görünüşünü de doğru ayarlamalısınız. Aslında R'n'B'nin yeni yıldızı olmak çok uzakta değil, sadece akıllıca davranın ve insanların sevdiği bir şarkıcı haline gelin.

Bunun dışında eski star Lol Vein'in size vereceği taktikleri kullanın ve daha önceki yıldızlar gibi siz de döneminize damga vurmayı başarın. Hadi fazla beklemeyin ve bu eğlenceli oyunu indirin.

Partymasters - Fun Idle Game Özellikleri