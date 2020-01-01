Nefes kesen savaşlara katılarak sürükleyici bir senaryoda rol alacağınız Path of Adventure, mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren sıra dışı bir oyundur.

Metin tabanlı grafiklere ve kolay anlaşılır menü tasarımına sahip olan bu oyunda amaç, diyaloglardan ve sorulardan yola çıkarak kendi seçimlerinizi yapmak ve savaşa yön vererek ganimet kazanmak için mücadele etmektir.

Canavarlarla savaşarak kayıp hazinenin yerini bulmak için hikayeye devam etmeli ve görevleri tamamlayarak seviye atlamalısınız. Oyun tamamen kelimeler ve diyaloglardan oluşmaktadır.

Oyundaki farklı savaşçı karakterlerinden dilediğinizi seçerek çeşitli savaş aletleriyle donatabilir ve düşmanlarınızla savaşabilirsiniz. Hikaye ilerledikçe farklı taktikler denemeli ve savaşları kazanmak için yeni stratejiler geliştirmelisiniz. Seçimlerinizde dikkatli olmalı ve hamlelerinizi zamanında yaparak düşmanlarınızı alt etmelisiniz.

Aksiyon dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Path of Adventure, binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.