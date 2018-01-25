Golarion arenasında en güçlü rakiplerinize karşı doğru karakter kartlarını kullanmalı ve düşmanlarınızı alt etmelisiniz. Hızın ve temponun hiç düşmediği bu oyunda, aceleci davranmaktan kaçınmalı ancak doğru zamanlamayı yapmalısınız. Ayrıca farklı türdeki kartları da kullanmalı ve arenada düşmanlarınıza geçit vermemelisiniz.

Başarılı ses ve animasyonlara sahip olan Pathfinder Duels, pek çok türde karakter kartını barındırıyor. Bu karakter kartlarını istediğiniz zaman atabilir ve maçın seyrini değiştirebilirsiniz. Ancak attığınız karta rakibinizin karşılık yapacağını unutmayın, yani bir anda maçı kaybetme gibi bir şansınız da bulunuyor.

Ayrıca oyunda yer alan ticaret kartlarıyla kazandığınız değerli materyalleri rakibinize karşı kullanabilirsiniz.

Pathfinder Duels Özellikleri