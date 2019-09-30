Hayalinizdeki restoranları ve kafeleri açarak dünya çapında ünlü bir marka haline gelebileceğiniz ve milyonlarca insana yemeklerinizi pazarlayabileceğiniz Patiala Babes: Cooking Cafe, 1 milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan ücretsiz bir oyundur.

Canlı grafikleri ve farklı tiplere sahip onlarca müşteri karakteri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kendi restoranınızın mutfağında aşçılık yaparak birbirinden lezzetli yemekler ve tatlılar yapmaktır. Müşterilerin istedikleri yemekleri olabildiğince hızlı servis etmelisiniz. Aksi taktirde müşteriler homurdanmaya başlar ve restoranınızı terk ederler. Bu nedenle pratik olmalı ve tüm müşterilere siparişlerini zamanında ulaştırmalısınız.

Oyunda dünya çapında popüler olan yüzlerce yemek tarifi yer almaktadır. Ayrıca farklı ülkelerde açabileceğiniz birçok restoran ve kafe bulunmaktadır. Hünerlerinizi sergileyerek enfes yemekler yapmalı ve seviye atlayarak yeni mutfak malzemelerinin kilidini açmalısınız. Bu sayede daha çok yemek yapabilir ve müşteri kapasitesini artırabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlardan ücretsiz olarak erişebileceğiniz Patiala Babes: Cooking Cafe, klasik oyun kategorisinde bulunan eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.