Android ve İOS platformunda 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Pawn Stars: The Game klasik oyunlar arasında yer alıyor.

A&E Television Networks Mobile imzası ile geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanan Pawn Stars: The Game’de amacımız TV şovlarında yer alan eşyaları satın alarak kendi dükkanımız da satmak olacak.

Renkli içeriklerin yer aldığı yapımda antika çok sayıda eşya olacak. Oyuncular bu eşyaları dilerlerse yeniden TV şovlarında kullanabilecek ve insanlara sergileyebilecekler. Her iki platformda toplamda 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapım zengin içeriği ile her kesimden oyuncuya hitap etmeye devam ediyor.