Müşterilerinizden hızlı ve güvenilir bir şekilde ödeme almak istiyorsanız, Paynet uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Kullanımı giderek yaygınlaşan mobil POS uygulamaları, kredi ve banka kartlarıyla peşin veya taksitli ödeme alabilme imkanı sunuyor. Ek okuyucuya ihtiyaç duymadan ödeme alabileceğiniz mobil POS uygulamaları , akıllı telefonlarınızı ödeme aracına dönüştürerek pratik bir çözüm haline geliyor. Paynet uygulaması da bu alanda en çok kullanılan uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor. Visa, Mastercard ve American Express kartları ile tek çekim veya taksitli olarak ödeme yapılabilen Paynet uygulamasında, kart sahibine ilgili işlem için bildirim de gönderiliyor.

Kart bilgisi istemeden ödeme alabilmeniz için ödeme emri özelliği sunan Paynet uygulamasında tüm işlem hareketlerini takip edebiliyor, ihtiyaç duyacağınız işlemlere de kolayca ulaşabiliyorsunuz. Eğer siz de müşterilerinizden kolayca ödeme almak istiyorsanız, Paynet uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.