Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Peach Blood, beyaz renkli yaratıkların yer aldığı bir arazide dolaşarak sizden küçük olanları yiyebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlenceli grafik tasarımı ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, ağaçların yer aldığı bir arazide gezinerek sizden daha küçük olan yaratıkları yemek ve sürekli olarak büyümektir. Yaratıkları yedikçe puan biriktirebilir ve bu sayede araziyi genişleterek yeni yaratıklara ulaşabilirsiniz. Büyük yaratıklardan kaçarak yenilebilir boyutlarda olanları kovalamalı ve seviye atlayarak karakterinizi geliştirmelisiniz. Macera dolu anlar yaşayabileceğiniz ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı görünümlere sahip sayısız yaratık bulunmaktadır. Kendi yaratığınızı yöneterek arazi üzerinde hızla ilerlemeli ve kimseye yem olmadan karakterinizi büyütmelisiniz. Böylece seviye atlayabilir ve yeni bölümlere geçebilirsiniz.

Mobil oyun dünyasında macera kategorisinde yer alan Peach Blood, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.