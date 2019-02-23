İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Pepi Hospital bir rol oyunu olarak karşımıza çıkmıştı.

Rengarenk dakikalar yaşayacağımız oyunda birbirinden farklı hastaları eskisi gibi sağlıklı yapmaya çalışacağız. Düzenli olarak hastaların geleceği bir hastanede görev alacağımı oyunda fantastik içerikler de yer alacak. Oyun içerisinde hayvan, insan ve robotik karakterleri tedavi edecek ve onları sağlıklı bir hale getirmeye çalışacağız.

Pepi Play imzası ile geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan yapımda bir hastaneyi işletecek ve verilen görevleri başarmaya çalışacağız. Zengin bir içeriğe sahip olacak olan oyunda bazen amaliyat doktoru, bazen bir bakıcı olarak görev yapacağız. Diş tedavilerini, kol kırıklarını ve yaralanmaları tedavi edebilecek ve görevleri başarmaya çalışacağız.

Eğlenceli anlar yaşayacağımız oyunda aksiyon ve gerilim yer almayacak.

İyi eğlenceler dileriz.