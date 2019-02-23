İndir 258.10 MB
Pepi Hospital 1.0.35 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Rol Yapma
  5. Pepi Hospital - İOS İçin Rol Oyunudur

Pepi Hospital

1.0.35
ios
Pepi Hospital
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Hastaları tedavi etmeye çalışacağız.

İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Pepi Hospital bir rol oyunu olarak karşımıza çıkmıştı.

Rengarenk dakikalar yaşayacağımız oyunda birbirinden farklı hastaları eskisi gibi sağlıklı yapmaya çalışacağız. Düzenli olarak hastaların geleceği bir hastanede görev alacağımı oyunda fantastik içerikler de yer alacak. Oyun içerisinde hayvan, insan ve robotik karakterleri tedavi edecek ve onları sağlıklı bir hale getirmeye çalışacağız.

Pepi Play imzası ile geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan yapımda bir hastaneyi işletecek ve verilen görevleri başarmaya çalışacağız. Zengin bir içeriğe sahip olacak olan oyunda bazen amaliyat doktoru, bazen bir bakıcı olarak görev yapacağız. Diş tedavilerini, kol kırıklarını ve yaralanmaları tedavi edebilecek ve görevleri başarmaya çalışacağız.

Eğlenceli anlar yaşayacağımız oyunda aksiyon ve gerilim yer almayacak.

İyi eğlenceler dileriz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz) NASIL YAPILIR Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz)
Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme NASIL YAPILIR Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme
Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır? NASIL YAPILIR Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır?
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü
En İyi 5 Android Emülatörü LİSTELER En İyi 5 Android Emülatörü