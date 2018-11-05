Pepi Tales: King’s Castle, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil rol yapma oyunu olarak dikkat çekiyor. Masallar diyarında geçen oyunda eğlenceli vakit geçirebiliyor ve aynı zamanda da eğitici içerikleri kullanabiliyorsunuz. Sevimli hayvanların ve pek çok fantastik öğenin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Özellikle çocukların beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda sevimli hayvanlar yer alıyor. Eğlenceli ve güvenli bir oyun olarak nitelendirebileceğim Pepi Tales: King’s Castle mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda gizli odaları ve anahtarları bularak ilerliyorsunuz. 50'den fazla silah ve 30'dan fazla karaktere sahip olan oyunda keyifli anlar yaşayabiliyorsunuz. Renkli atmosferiyle de ön plana çıkan Pepi Tales: King’s Castle oyuntunu sakın kaçırmayın.

Pepi Tales: King’s Castle oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.b