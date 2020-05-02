Mobil platform oyuncuları tarafından 10 milyondan fazla kez indirilen ve oynanan Pepi Wonder World oynaması ücretsiz olarak yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulan Pepi Wonder World rol oyunu olarak yayın hayatına devam ediyor.

Şövalye, ejderha, cüce gibi 60’dan farklı fantastik karakterin de yer aldığı oyun içerisinde birbirinden farklı animasyonlar eşliğinde sayısız hikâyeyi deneyimleme fırsatı elde edecek, kendi hikâyemizi oluşturabilecek ve o hikâye üzerinde ilerleyebileceğiz.

Birbirinden farklı sonuçlar ile de karşılaşacağımız oyun içerisine arkadaşlarımızı da dahil edebilecek, koop olarak onlarla da eğlenceli anlar yaşayacağız.

Hem aksiyon hem de eğlence dolu bir oynanışa ev sahipliği yapan başarılı oyun Play Store üzerinde 4.1 gibi bir inceleme puanı ile değerlendirildi.

Pepi Play tarafından geliştirilen ve yayınlanan Pepi Wonder World milyonlara ulaşmaya devam ediyor.