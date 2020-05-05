Perfect Makeup 3D

İnanılmaz dönüşüm dünyasına hoş geldiniz. Bazı insanlar gerçekten bir stiliste ihtiyaç duyarlar. Onlara yardım edecek ve kalplerini kazanacaksın. Oyunda tamamen farklı insanlar için çeşitli makyajlar yapabilir, bunun için ödüller alabilir ve çalışmanız için size minnettar olan insanların samimi duygularını görebilirsiniz.

Prensesin yüzünü yıka ve köpükleri durulamak için sprey sıkıcıyı aç. Kaşlarını düzelt, farklı renkte kaş kalemlerini seç ve kaşlara uygula. Makyaj: Sarı kontak lenslerle uyumlu olması için mavi göz farını sür. Makyaj salonunda modeliniz için farklı görünümünü deneyin. Yeni görünüm oluşturmak için makyaj kullanarak göz rengi seçin, ardından göz farı, maskara ve ruj gibi kozmetikleri ayarlayın.

Mükemmel parti görünümü için allık ve kırmızı ruj sür. Prensese hangi saç stili daha çok yakışır? Kıvırcık mı yoksa uzun, düz saç mı? Seçebileceğiniz farklı renkte 6 saç stili.