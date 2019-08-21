Perfect Slices, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz ve keyifli vakit geçirebileceğiniz bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Birbirinden lezzetli yemekler yapmak için farklı sebzeleri ve meyveleri keserek ilerleyebileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkan Perfect Slices'da son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken en uygun zamanda ekrana dokunmak. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda sebzeleri kesmeniz gerekiyor. Farklı bıçakları da kullanarak daha renkli bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Sonsuz oyun moduyla da dilediğiniz gibi oynayabileceğiniz oyunda renkli ve canlı görseller yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Perfect Slices sizleri bekliyor.

Perfect Slices oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.