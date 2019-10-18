PES 2020 Mobile - eFootball PES 2020 Mobile, mobilde oynayabileceğiniz en iyi futbol oyunlarından biri. Konami’nin E3 2019’da “En İyi Spor Oyunu” ödülünü alan futbol oyunu PES 2020’nin mobil sürümü eFootball PES 2020 yüksek kaliteli grafiklere ve oynanışa sahip. 2020 sezonunda grafiksel ve oynanabilirlik açısından büyük geliştirmeler, iyileştirmeler içeren PES 2020 Mobile’ı iOS cihazlarınıza (iPhone/iPad) kesinlikle indirmelisiniz.

PES 2020 Mobil - eFootball PES 2020 Mobil, PES 2019’un güncellenmiş sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Konami’nin gelmiş geçmiş en sürükleyici ve rekabetçi futbol simülasyonu olarak öne çıkardığı eFootball PES 2020 mobil, sadece online oynanabiliyor. İster aynı koltukta bir arkadaşınızla yerel maçın tadını çıkarın, ister bir arkadaşınızı online kaydederek internet üzerinden birlikte oynayın, ister dünya genelinde oyunculara karşı oynayın, isterseniz de sınırlı süreli çekişmeli etkinliklere girin… PES 2020 mobil ile yoğun bir e-spor deneyiminin tadını en iyi şekilde çıkarırsınız. Barcelona, Manchester United, Bayern München, Juventus gibi büyük kulüplerinin yanı sıra İtalya’nın Serie A TIM ve Serie BKT ligleri gibi resmi ligler de dahil olmak üzere çeşitlü kulüp takımları ve milli takımlarının lisanslı olarak bulunduğu yeni PES oyununda Maradona, Batistuta, Kahn, Beckham, Zico, Totti gibi tüm zamanların en sevilen isimleri efsaneler kadrosunda sizi bekliyor. Rüya takımınızı kurmanız için çok fazla seçeneğiniz var.

PES 2020 Mobile’da şimdiye kadarki en gerçekçi mobil futbol deneyimini sunuyor. İspanyol oyuncu Iniesta ile birlikte çalışarak geliştirildiği söylenen yeni “İncelikli Top Sürme” tekniği, top kontrolüne yeni bir soluk getiriyor. Topu yakalamada ve top kontrolünde de iyileştirmeler mevcut. Yeni eklenen “İlham” sistemi, belli oyuncuların yakındaki takım arkadaşlarının davranış tarzını etkilemesine imkan sağlıyor.

PES 2020 Mobile - eFootball PES 2020 Mobile iOS Oyunu Özellikleri