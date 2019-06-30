Onlarca yeni mekan keşfederek birçok hayvan figürü toplayabileceğiniz ve macera dolu bir serüvene atılarak eğlenceli anlar geçirebileceğiniz Pet Quest, binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmet veren eşsiz bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda asıl amaç, renkli bir dünyada yolculuk yaparak yeni yerler keşfetmek ve sevimli hayvan karakterleri toplayarak geniş bir koleksiyon oluşturmaktır. Keşif haritası üzerinde ilerleyerek yeni bölgelere ulaşabilir ve görevleri tamamlayarak bu bölgelerin anahtarlarına sahip olabilirsiniz. Birçok hayvan karakterine sahip olabilir ve hayvanlarınızı geliştirebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve farklı konusu ile sıkılmadan oynayacağınız ve ağımlısı olacağınız kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde toplam da 9 gizemli bölge ve onlarca evcil hayvan yer almaktadır. Harita üzerindeki yeni yerleri keşfederek hayvanlara ulaşabilir ve görevleri başarıyla tamamlayabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan oyunculara sunulan Pet Quest, macera oyunları arasında bulunan ve oldukça popüler olan eşsiz bir oyundur.