FM by Bubadu’nun oyunları arasında yer alan ve günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından indirilip oynanmaya devam edilen Pet Wash ki farklı mobil platformda yer alıyor.

Rengarenk içerikleri ve kaliteli HD grafik açıları ile geniş kitlelere ulaşmayı başaran Pet Wash ile birbirinden sevimli hayvanları yıkayacak, onları süsleyecek ve eskisinden de daha sevimli bir hale getirmeye çalışacağız. Çok sayıda hayvan sesinin de yer aldığı yapım da eğlence yüklü bir oynanış yer alacak.

7 farklı sevimli hayvan arasından seçim yapacağımız oyun içerisinde oldukça zengin bir yapı bizleri bekliyor olacak. Oyuncular hayvanlarına çeşitli aksesuarlar takabilecek ve onları süsleyebilecekler.

Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım hemen hemen her kesimden oyuncu tarafından oynandı ve beğenildi.

Başarılı yapım günümüzde Android ve iOS platformunda rol oyunu olarak 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.