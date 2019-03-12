Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde bulunan ve 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Peter Rabbit’s Garden, tavşanlar yardımı ile bahçe kurarak çeşitli ürünler yetiştirebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile farklı bir deneyim yaşayabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken, birbirinden sevimli onlarca farklı tavşanı yöneterek kendi bahçenizi kurmak ve tarlaları ekerek çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirmektir. Özellikle tavşanların yediği besinleri üreterek satabilir ve bahçenizi geliştirmek için para kazanabilirsiniz. Her gün düzenli olarak verilen görevleri tamamlayabilir ve bonus puanlar kazanabilirsiniz.

Oyun içerisinde toplam 30 farklı tavşan karakteri yer almaktadır. Bahçenizde yetiştirebileceğiniz havuç, turp, enginar, lahana, marul ve daha birçok ürün bulunmaktadır. Birkaç farklı zorluk derecesinden dilediğinizi seçebilir ve eğlence dolu bir serüvene başlayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan ücretsiz olarak indirebileceğiniz ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz Peter Rabbit’s Garden, her geçen gün daha fazla oyuncu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyun olarak dikkat çekiyor.