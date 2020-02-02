Onlarca gezegenin etrafını saran ve büyük bir tehdit unsuru olan minik yaratıklarla savaşarak gezegenleri bu istiladan kurtarmak için mücadele edeceğiniz ve birçok ölümcül silahı kullanma fırsatı yakalayacağınız Pew Pew Planet, Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde erişebileceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlenceli grafik tasarımı ve ses efektleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan ve bağımlılık yapıcı bir özellik barındıran bu oyunda amaç, 30’dan fazla gezegeni istila ederek etraflarını sarılan ve gezegenleri patlatmak için çaba gösteren minyonları etkisiz hale getirerek görevleri tamamlamak ve seviye atlamaktır.

Minyonları öldürmek için roket, füze, makineli tüfek, seri bombalama mekanizması ve daha onlarca ölümcül silah yer almaktadır. Dilediğiniz silahı seçerek savaşa başlayabilir ve aksiyon dolu anlara şahit olabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında klasik kategoride yer alan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan Pew Pew Planet, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.