Çeşitli projelerinizde kullanmak için kaliteli ve ilham verici görseller arıyorsanız, Pexels uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Web sitesi, sunum, sosyal medya gibi işlerinizde ya da duvar kağıdı olarak kullanmak için çeşitli görsellere ihtiyacınız varsa, Pexels uygulaması ile birbirinden harika ilham verici fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Ücretsiz olarak stok fotoğraflar edinmenizi sağlayan Pexels, her konuya uygun binlerce fotoğraf arşivini sizlere sunuyor.

İhtiyaç duyduğunuz konularda arama yaparak ulaşabileceğiniz görselleri indirebileceğiniz Pexels uygulamasında, fotoğraflarını beğendiğiniz kullanıcıları takibe alarak yeni gönderilerinden de anında haberdar olabilirsiniz. Siz de fotoğraflar çekiyorsanız ve bu fotoğrafları topluluk üyeleriyle paylaşmak istiyorsanız, siz de kendi profilinizi oluşturarak fotoğraflarınızı paylaşmaya başlayabilirsiniz. iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebileceğiniz Pexels uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.