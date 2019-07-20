Birbirinden farklı seviyelerin yer aldığı PGA TOUR Golf Shootout ile mobil cihazınızda golf deneyiöi yaşamaya hazır olun. Oynaması ücretsiz olarak Android ve İOS platformunda oyunculara sunulan ve günümüzde 100 binden fazla oyuncu kitlesine sahip olan yapımda benzersiz bir golf deneyimi bizleri bekliyor olacak.

Mobil spor oyunları arasında bulunan PGA TOUR Golf Shootout, Concrete Software, Inc imzası ile geliştirildi ve yayınlandı. İki farklı mobil platformda yayınlandığı günden bu yana yüz binlere hitap eden yapımda oldukça gerçekçi bir yapı ve 3D grafik açıları yer alıyor. Çarpıcı içeriklerin de yer aldığı oyunda basit kullanıcı kontrolleri eşliğinde oyuna hızlı bir şekilde adapte olabilecek ve golf oynama deneyimi yaşayacağız.

Google Play üzerinde 4 yıldız olarak değerlendirilen yapım kitlesini artırmaya devam ediyor.