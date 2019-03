Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde yer alan ve on binlerce oyun tutkunu tarafında tercih edilen Phantasmat: The Dread of Oakville, gizemli bir kasabada dolaşarak kayıp nesneleri araştıracağınız ve çıkış yollarını bulmak için ipuçları toplayacağınız benzersiz bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, ürkütücü bir kasabada gezinerek kayıp eşyaları bulmak ve kasabadan çıkmak için çeşitli ipuçları toplamaktır. Oyunda, arabası ile ilerlerken hiç bilmediği bir kasabaya giren ve doğru yolu bulmak için türlü maceralara atılan bir karakterin başından geçenler anlatılmıştır. Bu kasabaya giren sağ çıkamamış ve onlarca insandan haber alınamamıştır. Kayıp ilanlarını gördüğünüzde nasıl bir kasabaya girdiğinizi anlayacak ve bir an önce buradan çıkmak isteyeceksiniz.

Kasabada karşılaşabileceğiniz onlarca ürkütücü karakter ve yüzlerce kayıp nesne yer almaktadır. Farklı bulmacalar çözerek ve mini strateji oyunları oynayarak ipuçları toplayabilirsiniz. Bu sayede çıkış yollarını bulabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyunculara sunulan Phantasmat: the Dread of Oakville, maceraya doyabileceğiniz kaliteli bir oyundur.