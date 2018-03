Sen ve kardeşin Oregon'da yer alan araştırma tesisine gidiyor, burada yaşanan garip olaylara tanıklık ediyorsunuz. Babanızı bulmaya ve ona edindiğiniz bilgileri vermeniz gerekiyor. Hem bulmaca hem de korku kategorisinde olan oyunda gerilimin de hiç düşmediğini belirtmek gerekiyor.

Gerçekten başarılı bir yapım olan Phantasmat'da karşınıza çıkan cesetleri araştırabilir, yeni dosyalar ve eşyalar bulabilirsiniz. Bunlar da size yeni yollar, kapılar ve bilinmeyen gizli bilgileri verecektir. Ayrıca odaları veya alanları da araştırabildiğiniz oyunda kardeşinizi de korumanız gerekiyor.

Bu tarz bulmaca ve gerilim oyunlarını seven kişiler için güzel bir yapım olan Phantasmat, her an sizi korkutabilir. Bu anlamda dikkatli olun, gerilim her an kapınızı çalabilir.

Phantasmat Özellikleri