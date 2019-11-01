Photo Roulette, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil oyun olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz ve arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyun olarak dikkat çeken Photo Roulette, en iyi tahmini yaparak puanlar kazanabileceğiniz bir oyundur. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda doğru tahminleri yapmaya çalışıyorsunuz. Hızlı bir şekilde resimlerin kime ait olduğunu tahmin etmeniz gereken oyunda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda onlarca zorlu bölüm yer alıyor. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda elinizi çabuk tutmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkat çeken Photo Roulette, sizleri bekliyor.

Photo Roulette oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.