Yeterince hızlı mısın? Zaman geçirmelik top oyunlarında son nokta olan Physics Puzzle Idle'da başarı yolunda dokunarak ilerlerken eylem ve tepki hızını test et, puanları topla ve bolca eğlen.

Physics Puzzle Idle'da inşaatın, hızın ve başarının ustası sensin. Sen ne kadar hızlı dokunursan, toplar da o kadar hızlı yuvarlanarak hedefine ulaşır. Topları isteğine göre uyarlanmış mekanizmaya bırak ve güzergâh boyunca ilerlerken izle.

Başarabilecekler mi? Yoksa oyunu en baştan başlatmak zorunda mı kalacaksın? Meydan okuma senin ellerinde.

Bu heyecen verici top oyununda zafer parmaklarının ucunda. Öyleyse turboya devam et ve başarıya giden yolda dokunarak ilerle. Physics Puzzle Idle'ı indir ve en iyi zaman geçirmelik oyun ile eğlen.