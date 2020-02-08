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Physics Puzzle Idle 1.4.2 (ios)
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  5. Physics Puzzle Idle - iOS İçin Bulmaca Oyunu

Physics Puzzle Idle

1.4.2
ios
Physics Puzzle Idle
ÜCRETSİZ
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Topları olabildiğince hızlı bir şekilde ilerlet ve sakın düşürme.

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Physics Puzzle Idle Ekran Görüntüleri - 3
Physics Puzzle Idle Ekran Görüntüleri - 4
Physics Puzzle Idle Ekran Görüntüleri - 5
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Yeterince hızlı mısın? Zaman geçirmelik top oyunlarında son nokta olan Physics Puzzle Idle'da başarı yolunda dokunarak ilerlerken eylem ve tepki hızını test et, puanları topla ve bolca eğlen.

Physics Puzzle Idle'da inşaatın, hızın ve başarının ustası sensin. Sen ne kadar hızlı dokunursan, toplar da o kadar hızlı yuvarlanarak hedefine ulaşır. Topları isteğine göre uyarlanmış mekanizmaya bırak ve güzergâh boyunca ilerlerken izle.

Başarabilecekler mi? Yoksa oyunu en baştan başlatmak zorunda mı kalacaksın? Meydan okuma senin ellerinde.

Bu heyecen verici top oyununda zafer parmaklarının ucunda. Öyleyse turboya devam et ve başarıya giden yolda dokunarak ilerle. Physics Puzzle Idle'ı indir ve en iyi zaman geçirmelik oyun ile eğlen.

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