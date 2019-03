Pick Me Up, özel araba şoförlerinin yerine geçtiğiniz, arcade oynanış sunan araba oyunu. Tepe kamera açısından oynanış sunan araba sürme oyununda müşterileri çağırdıkları yerden alıp istedikleri yere sağsalim götürmeye çalışıyorsunuz. Trafiğin oldukça yoğun olduğu, bunaltıcı saatlerde sürüş keyfi yaşatan oyun, zaman geçirmek için birebir.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan Pick Me Up, eski araba yarış oyunları gibi tasarlanmış. Sadece kuş bakışı kamera açısı sunan oyunda Google Haritalar teması taşıyan yollarda müşterileri alarak istedikleri noktalara ulaştırıyorsunuz. Sizi çağıran müşterilerin konumlarını yol boyunca çıkan yeşil çizgileri takip ederek kolayca bulabiliyorsunuz ancak yerlerine ulaştırmak aynı kolaylıkta değil. Akan trafikte hiç kaza yapmamalısınız. Şehrin her köşesine yolcu bırakarak kazanabildiğiniz kadar para kazanmaya çalışıyorsunuz. Yani, siz durmadıkça oyun bitmiyor.