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Picky Package 1.0.3 (ios)
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  4. Picky Package - iOS için Arcade Oyunu

Picky Package

1.0.3
ios
Picky Package
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Eşsiz deneyim sunan bir beceri oyunu

Picky Package, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkan Picky Package, eşsiz deneyim sunan bir oyundur. Oyunda kargo paketlerini uygun yerlere teslim ediyorsunuz. Elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda farklı oyun modları ve atmosferler yer alıyor. Ekrana uygun zamanda dokunarak ilerleyebileceğiniz oyunda paket dağıtım uzmanı olarak çalışıyorsunuz. Reflekslerinizi iyi bir şekilde kullanmanız gereken oyunda engelleri aşarak ilerlemeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda renkli ve kaliteli görseller bulunuyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Picky Package sizleri bekliyor.

Picky Package, oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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