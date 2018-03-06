Kendi kategorisi içerisinde başarısıyla söz ettirmeyi başaran PictureThis, temelinde bitki arama uygulamasıdır. Ancak yüklediğiniz fotoğraf sonucunda bitkinin tüm detaylarını veren uygulama, doğa merakınızı gidermeye yetecek düzeyde.

İngilizcesi iyi olan kullanıcıların gayet rahat kullanabileceği bir uygulama olan PictureThis'e bir bitki fotoğrafı yükleyin. Daha sonra size verilecek olan bilgilerde, bitkinin adı ve ailesi, nerede yetiştiği, hangi ortamlarda büyüdüğü ve ufak bir tarihçesinden bahsedilecek. Ayrıca sizin aradığınız bitkiye benzer olan türleri de gösteren uygulama, doğru olanı seçmenize yardımcı oluyor.

Ayrıca etrafınızda ne tür bitkilerin yetiştiğini öğrenmek için Explore'dan yardım alabilrsiniz. Ufak bir arama sonucunda hangi bitki örtüsüne sahip olduğunuzu ve diğer detayları sizinle paylaşacaktır.

PictureThis Özellikleri