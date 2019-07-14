Pierre Cardin uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan giyim alışverişlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

1950’den bu yana hizmet veren İtalyan asıllı giyim markası Pierre Cardin, oldukça zengin bir ürün yelpazesini sizlere sunuyor. Mağaza mağaza gezmeden oturduğunuz yerden alışveriş yapma deneyimi sunan Pierre Cardin uygulamasında gömlek, tişört, pantolon, takım elbise, smokin, ceket, iç giyim, eşarp, elbise, bluz, ayakkabı, çanta, kemer ve cüzdan gibi kategorilerde yüzlerce farklı ürün çeşidini bulabilirsiniz.