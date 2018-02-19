Pigeon Pop, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eğlenceli sahnelerin yer aldığı oyunda en uygun zamanda ekrana dokunarak puan kazanıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Harika zaman geçirebileceğiniz bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Pigeon Pop, farklı kuşları kontrol ederek yüksek puanlara ulaşmaya çalıştığınız bir mobil oyundur. Eğlenceli bölümleriyle de dikkat çeken oyunda tavus kuşundan papağana kadar pek çok farklı kuş türünü kontrol edebiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz harika bir beceri oyunu olan Pigeon Pop, çocukların da beğenerek oynayabileceği türden bir oyundur. Bağımlılık yapıcı etkisi bir hayli yüksek olan oyunda 100'den fazla zorlu bölüm yer alıyor. Son derece dikkatli davranmanız gereken oyunda tek yapmanız gereken en uygun zamanda ekrana dokunmak ve engellerin üstesinden gelmek. Bu tarz oyunları sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olan Pigeon Pop'u sakın kaçırmayın.,

Pigeon Pop oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.