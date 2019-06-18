Forever9 Games imzası ile geliştirilen Piggy GO tamamen ücretsiz bir mobil klasik oyundur.

Oyunculara eğlenceli bir atmosfer sunan Piggy GO ile gerçek zamanlı olarak diğer oyunculara karşı mücadele edeceğiz. Dünyayı dolaşma ve seyehat etme fırsatı elde edeceğimiz oyunda basit içeriklerin yanı sıra rengarenk bir yapı bizleri bekliyor.

Gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı yeteneklerimizi sergileyeceğimiz oyunda birbirinden farklı bölümleri tamamlayarak ödüller kazanmaya çalışacağız. İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak indirilip oynanan yapım günümüzde milyonlarca oyuncuya sahip.

Google Play üzerinde Android oyuncuları tarafından 4.7 olarak değerlendirilen yapım günden günde kitlesini artırmaya devam ediyor.