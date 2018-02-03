Sonsuz koşu ve arcade kategorisinde olan Piggy Pile gerçekten başarılı bir oyun. İlk olarak tek bir domuzla başlıyorsunuz ve yol boyunca domuzları topluyorsunuz. Ancak takıldığınız yerlerde altaki domuzlar geride kalıyor. Bu şekilde ne kadar ileriye giderseniz o kadar puan topluyorsunuz.

20 ayrı haritaya ve 100 farklı karaktere sahip olan oyunda dikkatli olmalısınız ve gözünüzü dört açmalısınız. Karşıdan gelen engellere dikkat etmeli ve altın toplamayı unutmamalısınz. Topladığınız altınlar ile karakter satın alabilir ve daha çok domuz türünü açabilirsiniz. Ancak tüm bunları yaparken domuz toplamayı ve 'binanızı' yükseltmeyi ihmal etmeyin.

Piggy Pile Özellikleri