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Piggy Pile 1.0.0 (ios)
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  4. Piggy Pile - iOS İçin Arcade Oyunu

Piggy Pile

1.0.0
ios
Piggy Pile
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun
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Zorlu yolları atlatmak için alttaki domuzları geride bırakın ve hedefinize ulaşın.

Sonsuz koşu ve arcade kategorisinde olan Piggy Pile gerçekten başarılı bir oyun. İlk olarak tek bir domuzla başlıyorsunuz ve yol boyunca domuzları topluyorsunuz. Ancak takıldığınız yerlerde altaki domuzlar geride kalıyor. Bu şekilde ne kadar ileriye giderseniz o kadar puan topluyorsunuz.

20 ayrı haritaya ve 100 farklı karaktere sahip olan oyunda dikkatli olmalısınız ve gözünüzü dört açmalısınız. Karşıdan gelen engellere dikkat etmeli ve altın toplamayı unutmamalısınz. Topladığınız altınlar ile karakter satın alabilir ve daha çok domuz türünü açabilirsiniz. Ancak tüm bunları yaparken domuz toplamayı ve 'binanızı' yükseltmeyi ihmal etmeyin.

Piggy Pile Özellikleri

  • 100 farklı karakter
  • 20 ayrı harita
  • Her domuza özgü yetenek ve özellik
  • Sonsuz eğlence

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