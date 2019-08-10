Pimple Eraser, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır.

Telefonunuzla çekindiğiniz fotoğrafları kolay bir şekilde düzenleyip kaydetmenize yardımcı olan Pimple Eraser uygulaması, yüzünüzdeki kusurlara odaklanıyor. Kolay arayüzü ve kullanışlı özellikleriyle de dikkat çeken uygulamada resimlerinizi kolayca düzenleyebiliyorsunuz. Yüzünüzdeki sivilce, siyah nokta ve ben gibi kusurları gizlemek için kullanabileceğiniz bir düzenleme aracıdır. Bu tarz uygulamaları kullanıyorsanız beğenerek kullanabileceğiniz bir uygulama diyebilirim. Eğer bu tarz bir uygulama arayışınız varsa Pimple Eraser sizleri bekliyor.

Pimple Eraser uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretli olarak indirebiliyorsunuz.