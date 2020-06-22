Pin Pull oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz pratik bir bulmaca oyunudur.

Hayallerinizdeki kız sizin birkaç adım ötenizde. Fakat ona ulaşmak için birkaç engeli aşman gerekiyor. Kızın hayatı da tehlikede olabilir. Senin yaptığın küçük hatalar büyük sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle kimsenin başına bir şey gelmeden oyunu bitirebilmen için çok iyi bir strateji geliştirmen gerekiyor.

Oyunu birkaç kez oynadıktan sonra kolayca çözebilirsin. Pratik bir oynanış şekline sahip olan Pin Pull oyunseverler tarafından da ilgiyle karşılanıyor.

Zafere giden bu yolda doğru kararlar vermen gerekiyor. Bu güzel atmosferde iyi işler ortaya koyacağına inanıyorum. Elinden geleni yap ve bu kapandan kurtul. Yoksa ateşler, bombalar, robotik canlılar, taşlar ve canavarlar seni bekliyor. Hepsinin üstesinden geleceğine inanıyorsan oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.