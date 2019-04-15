Pinatamasters, renkli ve çılgın pinataları vurarak içlerini döktüğünüz eğlence dolu bir mobil arcade oyun. Çocukların doğum günü partilerinde vurarak enerjilerini atıp eğlendikleri kukla-oyuncaklar pinyatalar oyunda tek hedefiniz. Gerçekte olduğu gibi vurarak içlerini boşaltmaya çalışıyorsunuz. Yalnız oyunda silah kullanıyorsunuz.

Görsel açıdan değerlendirirsek daha çok çocukların oynayacağı, yetişkinlere pek hitap etmeyen bir mobil oyun izlenimi uyandırsa da oynanış olarak çocuklar için pek uygun olmayan bir oyun Pinatamasters. Oyunda gökyüzüne yükselmiş pinataları seri şekilde vurarak içlerindeki jetonları döküyorsunuz. Pinataların içlerini tamamen boşalttığınızda daha zorlu sonraki bölüme geçiyorsunuz. Silahınız sürekli değişiyor. Farklı birçok silah ve silahlar için yükseltme mevcut. Unutmadan, oyun aktif internet bağlantısı gerektirmiyor.