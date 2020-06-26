Cometa Games’in sevilen oyunlarından bir tanesi olan Pingo Park: Merge Penguins şu sıralar oyuncuları Penguenler Adası’na götürüyor.

Ücretsiz olarak mobil platform oyuncularının beğenisine sunulan Pingo Park: Merge Penguins klasik oyunlar arasında yer alıyor.

Bünyesinde birbirinden farklı bulmaca türlerine de yer veren başarılı yapım, bu bulmacaların çözümü karşılığında oyunculara çeşitli ödülleri de sunuyor.

Birbirinden farklı penguen modellerinin yer aldığı oyun içerisinde sade tasarımın yanı sıra oldukça hoş grafik açıları da mevcut.

Oyunculara çeşitli kolaylıklarda sağlayan yapım keyifli zaman geçirtmesi ile rakiplerinden ön plana çıkıyor.

Yapım Play Store üzerinde 4.7 gibi bir inceleme puanına sahip.