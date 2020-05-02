Piple Pulse, iş dünyasına odaklanan ve şirket içi iletişim çözümleri sunan bir iOS uygulamasıdır.

Koronavirüs salgını sonrasında bildiğiniz üzere birçok şirket evden çalışma yöntemini tercih etmeye başladı. Evden çalışmanın yoğunlaşması sonrasında iş gücü yönetim uygulamalarına olan talep çığ gibi büyüdü. Başta görüntülü konuşma uygulamaları olmak üzere, farklı çözümlere talep giderek arttı. Ülkemizde geliştirilen Piple Pulse uygulaması ise sunduğu farklı detaylar ile ön plana çıktı.

Piple Pulse uygulaması, yazılı iletişimin yanı sıra dosya gönderimi ve grup görüşmeleri gibi detayları barındırıyor. Bir şirkette mesajlaşarak yapılması gereken bütün işler için çözümler barındıran uygulama, birçok detayı beraberinde getiriyor. Uygulamanın en farklı tarafı ise ruh halinizi iş arkadaşlarınıza belirtebilmeniz.

Bildiğiniz üzere yüz yüze yapılmayan konuşmalardaki en büyük sıkıntı, karşınızdakinin nasıl hissettiğini bir türlü bilememeniz. Piple Pulse kullananlar, isterlerse o andaki hislerini uygulama üzerinden belirtebiliyorlar.

Oldukça kullanışlı ve düzgün çalışan Piple Pulse uygulamasının diğer detayları ise hemen aşağıda sıralanmış durumda.

Piple Pulse özellikleri

- İşe Başlama ve Bitirme Bildirimi/Takibi

- Mola Bildirimi ve Takibi

- Duygu Durumu Anketi ve Analizi

- Günlük Sağlık Kondisyonu Anketi ve Analizi

- Grup Chat/Mesajlaşma

- Direkt Chat/Mesajlaşma

- Fotoğraf, Video Gönderimi

- PDW, Word, Excel vb. Dosya Paylaşımı.

- İsteğe Bağlı Dosya Paylaşımına Çalışan Onay Kurgusu