Pirate Tales, hikaye odaklı ilerleyen korsan savaşları oyunu. iOS platformunda eşi benzerine rastlamadığım rpg oyununda Davy Jones, Francis Drake, Montezuma, Kolomb gibi korsan filmlerinin öne çıkan karakterleri yer alıyor. Engin denizlerde en korkulan korsan kaptanı olmaya çalışıyorsunuz.

Grafiklerini oldukça kaliteli bulduğum oyunun oynanışı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Savaş sahneleri gerçekten mükemmel ancak savaşırken korsan karakterinizin kontrolü tamamen elinizde değil. Sadece savaşa girmeden ekrana dokunuyorsunuz; geri çekilip mücadelenin bitmesini izliyorsunuz. Savaşların sıra tabanlı olması da oyunu biraz yavaşlatıyor. Öte yandan hikayeye bağlı kalarak oynuyorsunuz.

Oyundaki her korsanın kendine özgü yetenekleri var, istatistikleri ve ait olduğu grup farklı. Savaşa girmeden karakterinizi seçip savaş esnasında değişim yapabiliyorsunuz. Savaştıkça elbette karakteriniz gelişiyor.