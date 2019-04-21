Pirates: BattleOcean

Kim olduğunu bile hatırlamadığı adam, “Korsan Kral”ı hafızasını bulma, birçok gizli planı ve geçmişini keşfetme macerasına başlamaya çağırdı. Kral eski hafızasını yeniden kazanıp tekrar "Korsanlar Kralı" unvanını alabilecek mi?

10'dan fazla gemi türü ile gerçek zamanlı deniz savaşı ve PVP deneyimini yaşayın ve gücünüzü kanıtlayın. 15'ten fazla kahraman karakteriyle heyecan verici bir maceraya atılın! Treasure Island ve Dogfight savaşlarında güçlü bir düşman ve kullanıcılar için büyük ödül yer alıyor.

Sınırsız rekabette sadece eşyaların stratejik bir kombinasyonu hayatta kalabilir. Sadece Gemilere ve Kahramanlara özel olarak adanmış eşyaları giyerek rakiplerin zayıflıklarını hedefleyin.Güçlü lonca üyelerini alın ve sınırsız rekabette en iyi lonca olun. PVP alanında, tek koruma aracı sadece korsanlar grubudur.