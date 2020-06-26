Yarış oyunları ile tanınan Round Zero tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Pit Crew Heroes yepyeni bir deneyimi karşımıza çıkarıyor.

Oldukça renkli içerikleri ile oyunculara farklı araç modellerini tamir etme ve yarışa sokma fırsatı veren yapım mobil alanda yarış oyunu olarak değerlendiriliyor.

Farklı araç modellerinin yer aldığı yapımda oyuncular para kazandıkça yeni araçların ve ortamların kilidini açabilecek, onları kullanabilecekler.

Oldukça eğlenceli yapısı ile oyunculara tempolu bir oynanış sunan yapımda araçları tamir edecek ve yarışa hazır hale getirerek para kazanacağız. Kazandığımız paralar ile araçları yükseltebilmekte mümkün olacak.

Ücretsiz olarak 50 binden fazla oyuncuya ulaşan oyun düzenli olarak güncelleme de alıyor.