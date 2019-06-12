PixaMotion Loop Photo Animator, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz kullanışlı bir fotoğraf düzenleme ve birleştirme uygulamasıdır.

Renkli ve canlı fotoğraflar oluşturmak için kullanabileceğiniz bir uygulama olarak karşımıza çıkan PixaMotion Loop Photo Animator uygulaması, fotoğraflarınızı hareketli yapmanıza yardımcı oluyor. Kullanışlı ve kolay arayüzüyle de dikkat çeken uygulamada yaratıcılığınızı iyi kullanmanız gerekiyor. Resimlerinizin aralarına farklı animasyonlar koyarak canlı ve hoş duvar kağıtları oluşturabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulamada oluşturduğunuz resimleri kolayca telefonlarınıza indirip dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bol ve zengin içeriğiyle de ön plana çıkan PixaMotion Loop Photo Animator, mutlaka denemeniz gereken bir uygulama.

PixaMotion Loop Photo Animator uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.