Pixel Gun Fighter

Derin su platformun altındadır. İki cesur insanın, biri suya düşene kadar silahlarıyla birbirlerine saldıran son bir düello olacak. Platformda hala canlı olarak kalabilen kişi oyunun galibi olacak.

Vurulduğunda bir adım geri gideceksiniz. Dikkatli olun, oyundaki amaç suya düşmeden karşımızdaki oyuncuyu suya atabilmek! Başlangıçta güçsüz bir silahınız olmasına rağmen, esnek yürüyüş ve hassas atış sayesinde rakibinizi alt edebilirsiniz. Tek bir platform ve rakibinizi yenmek için birkaç farklı hareket var. Zamanlamanızı doğru yapın ve kendinizi gösterin! Rakibinizi suya attıktan sonra puan kazanacak ve yeni karakterleri almaya hak edeceksiniz.

Bu oyunda, saldırı açısını ayarlamak için saldırı düğmesini basılı tutun ve saldırı düğmesini bırakın. Oyun çok basit. Rakibin saldırısını atlatmak için sol düğmeye ve rakibinizi vurmak için sağ düğmeye dokunun.