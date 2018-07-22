Pixel Starships, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bağımlılık yapıcı bir strateji oyunu olarak dikkat çekiyor. Uzay gemisi inşa edip tahribat gücü yüksek mücadelelere dahil olduğunuz oyunda son derece zevkli zaman geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil uzay oyunu olan Pixel Starships, piksel tarz grafikleri ve sürükleyici etkisiyle ön plana çıkıyor. Güçlü silahları kontrol edip büyük uzay gemileri inşa edebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Gelişmiş stratejiler kurarak rakiplerinizi de dize getirmeniz gereken oyunda tahribat gücü yüksek mücadelelere girişiyorsunuz. Destansı mücadelelere girip yeni topraklar da elde edebileceğiniz oyunda diplomasiler yaparak ittafaklar kazanabiliyorsunuz. Gerçek zamanlı olarak oynanan Pixel Starships, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Eğer bu tarz bir oyun arayışınız varsa Pixel Starships oyununu sakın kaçırmayın.

Pixel Starships oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.