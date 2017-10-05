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Plain Escape 1.0.1 (ios)
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  2. Oyun
  3. Arcade
  4. Plain Escape - iOS için Beceri Oyunu

Plain Escape

1.0.1
ios
Plain Escape
ÜCRETSİZ
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kullanıcı
Plain Escape 1 - 1
Plain Escape 2 - 2
Plain Escape 3 - 3
Plain Escape 4 - 4
5 - 5
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Murat İşçi
Murat İşçi

Zorlu etapların yer aldığı zevkli bir beceri oyunu

Plain Escape, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir mobil oyun olarak dikkat çekiyor. Zorlu görevlerin yer aldığı oyunda reflekslerinizi sınıyorsunuz.

Blokların üzerinde ilerleyerek puanlar kazanmaya çalıştığınız bir oyun olan Plain Escape, sürükleyici atmosferi ve etkileyici kurgusuyla dikkat çekiyor. Aşağıya düşmeden ilerlemeniz gereken oyunda dikkatli olmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Eşsiz kurgusuyla da ön plana çıkan oyunda rengarenk grafikler ve eğlenceli müzikler yer alıyor. Farklı karakterlerin kilitlerini açabildiğiniz oyunda reflekslerinizi sonuna kadar test edebiliyorsunuz. Ayrıca oyunda farklı görevleri de tamamlamanız gerekiyor.

Plain Escape Özellikleri;

  • Zorlu görevler
  • Keyifli oyun kurgusu
  • Tamamen ücretsiz
  • İnternetsiz oynayabilme

Plain Escape oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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