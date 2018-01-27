Plaka.io, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz sosyal bir trafik uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Seyahat esnasında sizi rahatsız eden plakaları bildirebileceğiniz bir diğer araç sürücülerini uyarabileceğiniz Plaka.io'yu mutlaka denemelisiniz.

Araç sahiplerini ilgilendiren bir sosyal medya olarak dikkat çeken Plaka.io, kolay kullanımı ve işlevsel özellikleriyle ön plana çıkıyor. Uygulama ile plakaları sorgulayabiliyor ve uygunsuz davranan araç sahiplerini bildirebiliyorsunuz. Resim çekip eklemeye de destek sunan Plaka.io, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir uygulamadır. Diğer araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyarabileceğiniz bir imkan yaratan Plaka.io'yu sakın kaçırmayın. Son derece basit kullanımı ve işlevsel özellikleriyle karşımıza çıkan Plaka.io, sizleri bekliyor. Ayrıca uygulama ile diğer araç plakalarını sorgulayabiliyor ve daha önce bir ihbar yapılıp yapılmadığına da göz atabiliyorsunuz. Aynı zamanda bildirim sistemiyle de daha önce takip ettiğiniz plakalar hakkında bildirim alabiliyorsunuz.

Plaka.io uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.